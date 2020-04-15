Survivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik oldu
TV8'de Survivor'ın birleşme partisinde Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın ortak kızları Melisa Ilıcalı, dans videosu sergiledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları dans performasına olumsuz yorumlar yapınca Acun Ilıcalı'nın büyük kızları, Melisa Ilıcalı'ya sahip çıktı.
TV8'de herkes tarafından ilgiyle izlenen Survivor programında önceki gün büyük bir parti oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımının birleşmesini kutlamak için düzenlenen partiye Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa Ilıcalı da katıldı.
Melisa Ilıcalı, birleşme partisi için günlerce çalışarak bir dans performansı hazırladı. Yabancı müzik eşliğinde dans eden Melisa Ilıcalı, izleyenlerden tam puan aldı.
Fakat bazı sosyal medya kullanıcıları, Melisa Ilıcalı'nın dans performansı için çirkin yorumlar yazdı. 6 yaşındaki bir çocuğun dansına olumsuz yorumlar yaparak dikkat çekmeye çalışanlara Acun Ilıcalı'nın kızları birlik olup cevap verdi.
Melisa Ilıcalı için yapılan çirkin yorumlara ilk tepki, ablası Yasemin Ilıcalı'dan geldi. Yasemin Ilıcalı, “O daha 6 yaşında. Ayrıca gayet güzel dans etti. Hakkında böyle şeyler yazmanız çok üzücü” diyerek kardeşi Melisa Ilıcalı'ya destek oldu.