Survivor'da malikane oyununu bakın kimler kazandı 80'ler partisinde eğlence
Survivor 2020 yarışmasının son bölümünde Gönüllüler ve Ünlüler takımında ödül heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı, Dominik'teki malikanede bu kez 80'ler partisi düzenledi.
TV8 ekranlarının heyecanı kesilmeyen yarışması Survivor'ın dün akşam yayımlanan yeni bölümünde büyük ödül mücadelesi yaşandı. Son zamanlarda Survivor'da ödüllerin malikane olması yarışmacıları daha da hırslandırdı.
Acun Ilıcalı bu kez ise malikanede 80'ler partisi düzenledi. Üstelik, Survivor yarışmacılarına menü dağıtarak istedikleri yemekleri seçmelerini de istedi.
Yarışmacıların hepsinin katıldığı ödül oyununda heyecan ile birlikte gerilim de had safhaya ulaştı. Ünlülerin 9-8 önde olduğu oyunda Yunus Emre ile Ardahan parkura çıktı. Onlara eşlik eden isimler ise Aşkım ve Evrim oldu.
İki takım da aynı zamanda küpleri yerlerine getirdi ve Yunus Emre ile Ardahan atışlara beraber başladı. Oyunu kazanan Gönüllüler olunca Yunus Emre sinirlerine hakim olamadı. Atışlarını tam Gönüllülerin benchi önünde yapan Survivor Yunus Emre, özellikle Nisa’nın “Atamıyor” diye bağırmasına sert tepki gösterdi.