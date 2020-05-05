Survivor'da malikane oyununu bakın kimler kazandı 80'ler partisinde eğlence

Yarışmacıların hepsinin katıldığı ödül oyununda heyecan ile birlikte gerilim de had safhaya ulaştı. Ünlülerin 9-8 önde olduğu oyunda Yunus Emre ile Ardahan parkura çıktı. Onlara eşlik eden isimler ise Aşkım ve Evrim oldu.