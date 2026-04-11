Survivor'da kriz çıktı! Lina'nın sözleri Nagihan'ı sinirden ağlattı
Survivor 2026’da Lina’nın Nagihan Karadere’ye yönelik “Çocuğuna annelik yapmıyor” sözleri büyük kriz yarattı. Gözyaşlarına boğulan Nagihan’a eski yarışmacı Pınar Saka’dan destek geldi.
Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Survivor'da Lina'nın 'Çocuğuna annelik yapmıyor' sözleri Nagihan Karadere'yi ağlattı. Lina'nın söyledikleri tepki çekerken eski yarışmacılardan Pınar Saka'dan Nagihan Karadere'ye destek geldi.Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Survivor 2026'da Lina ve Nagihan arasında yeni bir kriz yaşandı. Ay, Lina'nın Nagihan için sarf ettiği şoke eden sözleri açıklayınca Nagihan Karadere gözyaşlarına boğuldu. Büyük krizin yaşandığı Survivor'da eski yarışmacılardan Pınar Saka'dan destek paylaşımı geldi.
Kırmızı takımda Seren Ay ile Lina arasında yaşanan yemek kavgası yeniden gündeme geldi. Sunucu Murat Ceylan, olayın detaylarını öğrenmek için Seren Ay Çetin'e söz verdi.
"ÇOCUĞUNA ANNELİK YAPMIYOR"
Çetin, tartıştığı takım arkadaşı Lina'nın Nagihan Karadere için kullandığı sözleri açıklayınca ortalık birden karıştı. Çetin, Nagihan'ı başarılı bulduğunu söylediği için Lina'nın ağır sözler sarf ettiğini söyledi. Parkurda yüzleşen ikiliden Çetin, Lina'nın Nagihan Karadere için "5 yıldır Survivor'a geliyor, çocuğuna annelik yapmıyor" dediğini söyledi.
NAGİHAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Lina'nın sözleri karşısında şaşkına dönen Nagihan, duygularına hakim olamadı. Murat Ceylan ise Lina'ya bu sözleri söyleyip söylemediğini sordu. Lina, söylediğini itiraf edince yarışmacılar tarafından tepki gördü.