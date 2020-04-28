Survivor'da kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? (28 Nisan 2020)

Ünlüler takımı haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı ve oylama sonucu Yunus Emre ilk eleme adayı olarak seçildi. Yarışmanın ikinci dokunulmazlık oyununu ise ünlüler takımı kazandı. Haftanın ikinci eleme adayı ise gönüllüler takımından Gizem oldu. Haftanın diğer eleme adayları SMS oylaması sonrasında belirlenecek.