Survivor'da kim elendi belli oldu ödül oyunu Survivor yarışmacılarını ağlattı
Survivor'da kimin elendiği belli oldu. Acun Ilıcalı'nın ödül oyunu Survivor yarışmacılarını gözyaşlarına boğdu. Dokunulmazlık oyununda ise kaybeden bakın kim oldu.
Dün akşam yayımlanan yeni bölümünde Survivor'da yine heyecan zirve yaptı. Dokunulmazlık oyununun ardından bir kişi adaya veda ederken ödül oyununda kıyasıya mücadele eden yarışmacılar ödül karşısında gözyaşlarına boğuldu.
Survivor'ın yeni bölümünde ilk olarak ödül oyunu oynandı. Dominik Adası'nda zorlu hayat koşullarına göğüs geren ve sevdiklerinden uzak kalan Survivor yarışmacıları ödülü duyunca ağlamaya başladı. Ödül oyunu yeni sezonda ilk kez gerçekleşen iletişim oyunlarından biri oldu.
Ödül oyunu: Sevdiklerinden haber almak için kıyasıya mücadele veren Gönüllüler ve Ünlüler Takımları, ellerinden geleni yaptı. Büyük bir mücadele veren takımlardan kazanan ise Gönüllüler oldu. Kazanan takımın ailelerine e-posta gönderebilecekleri iletişim oyunu öncesinde Cemal Can da ağlayarak ailesine olan özlemini dile getirdi.
Eleme adayları: Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde eleme adaylarını belirlediler. SMS sonuçlarına göre en çok oyu alan iki ünlü isim verdi.