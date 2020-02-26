Survivor'da kim elendi belli oldu ödül oyunu Survivor yarışmacılarını ağlattı

Ödül oyunu: Sevdiklerinden haber almak için kıyasıya mücadele veren Gönüllüler ve Ünlüler Takımları, ellerinden geleni yaptı. Büyük bir mücadele veren takımlardan kazanan ise Gönüllüler oldu. Kazanan takımın ailelerine e-posta gönderebilecekleri iletişim oyunu öncesinde Cemal Can da ağlayarak ailesine olan özlemini dile getirdi.