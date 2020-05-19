Survivor'da kim elendi? (12 Mayıs 2020) Eleme adayları kimler?
Son zamanlarda heyecanın giderek yükseldiği Survivor'da eleme heyecanı izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmanın önceki bölümlerinde oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında ünlüler takımından Aycan ve Mert; gönüllüler takımından ise Yasin eleme adayı olarak gösterildi. Gözler bu akşam açıklanacak SMS oylamasına çevrilirken; yarışmaya kimin veda edeceği heyecanla bekleniyor.
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de finale doğru heyecan her geçen gün daha fazla yaşanmaya başladı.
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Yarışmanın önceki bölümlerinde oynanan dokunulmazlık oyunlarında ünlüler takımından Mert ve Aycan, gönüllüler takımından ise Yasin eleme adayı olmuştu.
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Survivor'ın 19 Mayıs Salı akşamı eleme adayları ise açıklanacak SMS oylaması sonrası netleşecek.
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Survivor eleme adayları kimler?
Survivor’ın önceki bölümlerinde oynanan ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanmış ve haftanın ilk eleme adayları ünlüler takımından Mert ve Aycan olmuştu.
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