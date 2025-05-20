Survivor'da izleyiciyi şaşırtan veda! Gözyaşlarını tutamadı: Benden buraya kadar
Survivor'da bu hafta sonu dört yarışmacı kadın-erkek karışık düello yaptı. Meryem Kasap, Aycan Yanaç, İsmail Balaban ve Hikmet Tuğsuz karşılıklı yarıştı. Elenen yarışmacı izleyicileri şaşırttı.
"Survivor kim elendi?" sorusunun cevabı 19 Mayıs akşamı gerçekleşen düellolar sonrası belli oldu.
Survivor'ın dün akşamki son bölümünde, eleme potasında yer alan İsmail Balaban, Aycan Yanaç , Meryem Kasap ve Hikmet Tuğsuz eleme düellosunda karşı karşıya geldi.
Final turuna kimler kaldı?
İki etaplı oynanan düelloda potadan çıkmayı başaran isimler, Hikmet ve Aycan olurken, final turuna İsmail ve Meryem kaldı.
Veda eden isim belli oldu
İki tur oynanan final düellosunda Meryem ve İsmail canla başla mücadele etti. İki turun da galibi Meryem oldu. Böylece Survivor'dan elenen isim İsmail Balaban oldu.