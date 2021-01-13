Survivor'da ilk bakın kim elendi Acun Ilıcalı açıkladı SMS birincisi şaşırttı
Survivor 2021'in ilk eleme heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı, SMS birincisini ve Survivor'dan ilk elenen ismi açıkladı.
Dominik Adası'nda Survivor'ın ilk eleme heyecanı geceye damga vurdu. Ünlüler ve gönüllüler takımları, ilk olarak ödül oyununda karşı karşıya geldi. Kazanan takım, meyve tabaklarıyla sahibi oldu. Ödül oyunundan sonra zorlu bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyun sonrasında kaybeden takımdan bir kişi daha elemeye kaldı. Sms sonuçlarına göre ise Survivor 2021'den elenen ilk yarışmacı açıklandı.
Ödül oyunu öncesinde seçim avantajını kazanan takım gönüllüler oldu. Ödül oyununda iki takım da müthiş bir mücadele verdi.
Zorlu engellerden oluşan parkurun son kısmında yer alan çamurlu alan yarışmacıları çok zorladı ve yordu. Oyun iki takım arasında gitti geldi. Ünlüler 3-0 öne geçtiği oyunda 4-3 geriye düştü. Sonrasında karşılıklı alınan sayılar ile oyunda skor 9-9'a kadar geldi.
Bundan dolayı bayrak yarışı yapıldı. İki takımın en iyi kadın ve en iyi erkek yarışmacıları parkura çıktı. Nefeslerin tutulduğu bayrak yarışında kazanan ünlüler oldu. Böylece skoru 10-9 yapan ünlüler takımı, ödül oyununu kazandı.