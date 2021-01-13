Survivor'da ilk bakın kim elendi Acun Ilıcalı açıkladı SMS birincisi şaşırttı

Dominik Adası'nda Survivor'ın ilk eleme heyecanı geceye damga vurdu. Ünlüler ve gönüllüler takımları, ilk olarak ödül oyununda karşı karşıya geldi. Kazanan takım, meyve tabaklarıyla sahibi oldu. Ödül oyunundan sonra zorlu bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyun sonrasında kaybeden takımdan bir kişi daha elemeye kaldı. Sms sonuçlarına göre ise Survivor 2021'den elenen ilk yarışmacı açıklandı.