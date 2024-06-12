Survivor'da ikinci finalist belli oldu! İşte İstanbul'da düelloya çıkacak isimler
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Survivor'da yarı final öncesi son oyun oynandı. 11 Haziran akşamı yayınlanan 140. bölümde Nefise, Atakan, Seda ve Ogeday doğrudan finale gitmek için mücadele ederken, kazanan isim belli oldu. İşte Survivor'da dün akşam yaşananlar...
Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star, 11 Haziran'da 140. bölümüyle ekranlara geldi.
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Final maratonunun başladığı Survivor'da doğrudan finale giden ilk yarışmacı Batuhan Karacakaya olmuştu.
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İkinci finalistin belirlendiği oyunda Seda, Avatar Atakan, Ogeday ve Nefise canla başla mücadele etti.
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Dominik'te oynanan son oyuna veda eden ilk yarışmacı Avatar Atakan oldu. Kıran Kırana yarışan Seda, Nefise ve Ogeday'dan ise ilk elenen Seda oldu.
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