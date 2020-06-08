Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Nisa'dan Cemal Can'a olay sözler
Survivor'ın 7 Haziran Pazar akşamı yayımlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu ve eleme konseyi heyecanı yaşandı. İşte Survivor'da dün akşam yaşananlar.
TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2020'de 2. dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım karşı karşıya geldi. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kaybeden takım konseyde bir eleme adayı belirlemek zorunda kaldı.
"Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?": Survivor'da finale doğru yaklaşılan her hafta yarışmanın heyecanı giderek artarken, kırmızı ve mavi takımlar, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi.
Oyunda, yarışmacılar türlü engellerle dolu uzun parkuru aşmaları ve atış kısmına gelmeleri gerekiyordu. Burada ise Önce iki sembolü düşürmeleri gerekiyor, devamında ise kale önündeki engelin kaldırılması sonrasında iki topun sepete sokulması gerekiyordu.
Yüksek rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan ise 10'a 8'lik skorla mavi takım oldu. Böylelikle Sercan'ın kaptan olduğu kırmızı takım ada konseyinde bir eleme adayı belirlemek zorunda kaldı.