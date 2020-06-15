Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Çeyrek finale kalanlar belli oldu
Survivor'ın 14 Haziran Pazar günü ekrana gelen son bölümünde 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı, toplanan eleme konseyinde "Bu sezon bir ilk oldu" dedi.
TV8'de ekranlara gelen Survivor 2020'de çeyrek final öncesi heyecan giderek artarken, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mavi ve kırmızı takımların karşı karşıya geldiği oyunda yarışmacılar arasında nefes kesen anlar yaşandı.
14 Haziran Pazar akşamı ekrana gelen Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Çeyrek finale kalacak ve elenecek isimlerin belirleneceği dokunulmazlık oyununda adadakiler kıran kırana bir mücadele sergiledi.
Oyunda kırmızı takım, üstünlüğü ele geçirerek skor 7-3 yaptı. Sonrasında dört oyun üst üste alan mavi takım beraberliği yakaladı. Skor 7-7 iken oynanan iki oyunu kazanan kırmızı takım 9-7 öne geçti.
Mavi takım skoru 9-8 yapıp ümitlendi. Fakat son oyunda Berkan, Evrim'e sayı kaybetmedi. Ve Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu, 10'a 8'lik skorla Cemal Can'ın kaptan olduğu kırmızı takım kazandı.