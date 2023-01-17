Survivor'da haftalık ücretler ortaya çıktı! Bakın kim ne kadar alıyor: Berdan Mardini hepsini solladı
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Survivor 2023 kadrosunda birbirinden iddialı isimlere yer verildi. Yeni sezonda yarışmacıların alacakları haftalık ücretler ortaya çıktı. Haftalık maaşlar isim isim farklılık gösterdi. Berdan Mardini ücret konusunda tüm yarışmacıları geride bıraktı. İşte sosyal medyada iddia edilen, yarışmacıların haftalık ücretleri...
Survivor yarışması heyecanlı bir başlangıç yaparken yarışmacılara dair bir detay da sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacıların alacakları haftalık ücret ortaya çıktı.
114
Berdan Mardini alacağı ücretle tüm isimlerin önüne geçti. İşte sosyal medyada iddia edilen, yarışmacıların haftalık alacağı ücretler:
214
ZEYNEP ALKAN - 30 BİN TL
314
SEÇKİN PİRİLER - 30 BİN TL
414