Survivor'da gergin anlar! Sayısı iptal edildi, halkayı fırlattı: Murat Ceylan çileden çıktı!
Tv8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Survivor 2023 yarışmasında kıran kırana mücadele devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümüne ise yaşanan gerginlik damga vurdu. Dokunulmazlık oyununda kural hatası yapan Aysu Keskin'in sayısı iptal edilince sinirlerine hakim olamadı ve sunucu Murat Ceylan'a yaptığı hareket sonrası ortalık karıştı. Ceylan neye uğradığını şaşırırken yarışmacı Keskin'e çok sert bir tepki verdi. İşte Survivor'a damga vuran olayda yaşananlar...
Berdan Mardini ve Seçkin Piriler’in kendi istekleri doğrultusunda ayrıldıkları Survivor’da yaprak dökümü devam ediyor. Yusuf Güney’in yarışmaya veda etmesi izleyiciler de şok etkisi yaratırken Survivor’ın yeni bölümüne büyük bir gerginlik damga vurdu.
Yeni bölümde ünlüler takımında yarışan Aysu Keskin, Survivor sunucusu Murat Ceylan’ı çileden çıkardı. Kural hatası yapan Aysu Keskin’in sayısı Murat Ceylan tarafından iptal edildi. Keskin, “Ben şimdi oynamıyorum. Kabul de etmiyorum" diye isyan etti.
Fragmanın ilerleyen bölümünde Keskin yarışırken kullanılan bir objeyi Murat Ceylan’a doğru fırlattı.
Neye uğradığını şaşıran ünlü sunucu Murat Ceylan, “Aysu bana mı attın bunu?” diye sordu.