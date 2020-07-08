Survivor'da final haftası öncesi kim elendi? (7 Temmuz 2020)
Yılın en çok izlenen yayınlarından birisi olan Survivor yine heyecan dolu bir eleme konseyi ile izleyici karşısına çıktı. Birbirinden iddialı isimlerin mücadele verdiği yarışmada Sercan, Berkan, Cemal Can, Yasin, Barış ve Elif son 6'ya kalmayı başardı. 3 eleme adayının potada yer aldığı eleme konseyinde en az SMS'i alan yarışmacı adaya veda etti. Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, Survivor'da elenen ismi açıkladı. Peki, Survivor'da bu hafta kim elendi? Adaya kim veda etti?
Gelecek hafta şampiyonun belli olacağı Survivor’ın 7 Temmuz Salı akşamı yayınlanan bölümünde elenen isim belli oldu.
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Yarışmanın önceki bölümlerinde oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası Survivor eleme adayları belli olmuştu.
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Bireyselliğin büyük önem kazandığı yarışmada zaman zaman tansiyon yükseldi.
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Eleme konseyinde Sercan, Berkan ve Yasin arasından en az SMS’i alan isim adaya veda etti.
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