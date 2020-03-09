Survivor'da Evrim ve Sercan'ın kavgası olay oldu eleme adayı ise bakın kim

TV8 ekranlarında yayımlanan en heyecanlı yarışma Survivor 2020 tüm heyecanıyla seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Dün akşam yayımlanan Survivor'ın yeni bölümünde kıyasıya bir dokunulmazlık yarışması yaşandı. Yarışma esnasında ise Evrim'in Sercan'la kavgası olay oldu.