Survivor'da Evrim gözyaşlarına boğuldu erzak oyununu bakın hangi takım kazandı

TV8 ekranlarında 11 Haziran Perşembe günü izleyiciyle buluşan Survivor 2020'de önceki gün Cemal Can ve Ardahan'ın kaptan olduğu yeni mavi ve kırmızı takımlar oluştu. Mavi ve kırmızı takımlar erzak ödülü için kıran kırana bir mücadele yaşadı.