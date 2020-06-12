Survivor'da erzak oyununu hangi takım kazandı? Evrim gözyaşlarına boğuldu
Survivor'ın 104. bölümde yeni oluşturulan takımlar ilk kez erzak oyununda karşı karşıya geldi. Cemal Can'ın takımı ile Ardahan'ın takımı arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı.
TV8 ekranlarında 11 Haziran Perşembe günü izleyiciyle buluşan Survivor 2020'de önceki gün Cemal Can ve Ardahan'ın kaptan olduğu yeni mavi ve kırmızı takımlar oluştu. Mavi ve kırmızı takımlar erzak ödülü için kıran kırana bir mücadele yaşadı.
"Erzak oyununu hangi takım kazandı?": Survivor'da Ardahan, Sercan, Elif, Yasin ve Evrim'den oluşan mavi takım ile Cemal Can, Berkan, Nisa ve Barış'ın yer aldığı kırmızı takım arasında nefes kesen bir mücadele sergilendi.
Hafta boyunca aç kalmamak için erzak ödülünü kazanmak isteyen iki takım yarışmacıları da parkurda son ana kadar sınırlarını zorladı. Müthiş mücadelenin ardından ödülü kazanan takım kırmızı takım oldu.
Survivor 2020'de ödülü kazanan kırmızı takım yarışmacıları adada mangal partisi verdi. Et, tavuk, köfte onun yanı sıra domates ve biberi mangalda közleyen yarışmacılar, ödüle adeta doydu.