Survivor'da elenen kim oldu İsmail Balaban kameralar kayıttayken yaptı Acun affetmedi
Dün akşam yayımlanan Survivor yarışmasında bir kişi hayallerine veda etti. İsmail Balaban'a ise Acun Ilıcalı ağır bir ceza verdi.
İsmail Balaban, Survivor'da yaşanan kavgalar nedeniyle adından söz ettirmişti. Hatta Türkiye Güreş Federasyonu'nun Survivor'ı bırak çağrısıyla bir hayli konuşulan Balaban, Survivor'a damga vurdu. Survivor'da oyun alanında bulduğu yiyeceği, uyarılara rağmen yiyen İsmail'e tarihi bir ceza verildi.
Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, İsmail Balaban'ın yaptığı kural ihlalini açıkladı. Ilıcalı, olayı şu sözlerle anlattı:
"İsmail oyun alanında bir yiyecek buluyor. Kameranın kayıtta olduğu sırada bizim görevlimiz İsmail'e besini yememesi gerektiğini söylüyor. İsmail ise çok aç olduğunu söyleyerek bunu yiyor.''
''Bu hiç başıma gelen bir durum değil. Görevli uyardığı halde İsmail bunu yiyor. Kamera kayıttayken görevli sana yememeni söylüyor. Sen de kayıtta olduğunu bile bile bunu yiyorsun."
İsmail Balaban ise, yaptığını böyle anlattı:
"Burada en çok zorladığım şey açlık. Ödül oyununu kaybetmiştik ve en çok sinirlendiğim oyun oldu. Sonrasında kampa gittik. Odun aramaya gittim. Oyun alanına da yakındı bizim kamp alanımıza ve oraya gittim.''