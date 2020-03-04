Survivor'da elenen isim Derya Can oldu! Ünlüler takımında veda
Survivor'da dün akşam Ünlüler Takımı'nda eleme heyecanı yaşandı. Potaya giden 3 isim İrem, Sercan ve Derya oldu.
TV8 ekranlarının heyecan dolu yarışması Survivor, dün akşam yayımlanan 12. bölümüyle de izleyiciyi ekranlara kilitledi. Eleme heyecanı yaşanan yarışmada Ünlüler Takımı'ndan bir kişi adaya veda etmek zorunda kaldı.
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Survivor'da 3. haftasında dokunulmazlığı kaybedenler Ünlüler Takımı oldu. Eleme için konseye giden Ünlüler Takımı'ndan ilk ele adayı Derya olmuştu. Sms oylamasıyla en yüksek puanı alanlar, dün akşam belli oldu.
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Acun Ilıcalı, sms oylamasında bu hafta en yüksek puanı Barış ve Ersin'in aldığını duyurdu. Ersin ve Barış, ikinci eleme adayının adını söyleme şansı elde etti.
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Ersin ikinci eleme adayı olarak İrem'in ismini söyledi. Barış ise Sercan'ı üçüncü eleme adayı yaptı.
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