Survivor'da elenen isim bakın kim oldu her iki takıma yeni yarışmacı geliyor

Dokunulmazlık oyununda üst üste oyun kaybeden Ünlüler yine soluğu konseyde aldı. İlk eleme adayı Aşkım Burçe oldu. Pazar akşamı en çok oy almış olan Ersin, ele adayı olarak İrem'in adını söyledi. Mert ise Aycan'ı söyledi.