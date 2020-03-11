Survivor'da elenen isim bakın kim oldu her iki takıma yeni yarışmacı geliyor
Survivor'da kim elendi dün akşam yayımlanan bölümle belli oldu. Ünlüler takımı peş peşe dokunulmazlık oyunu kaybedince yine elenen kişi Ünlüler takımından çıktı.
TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen Survivor 2020'de dün akşam yine bir eleme heyecanı yaşandı. Gecede SMS oylamasıyla en çok oy alan yarışmacı belli olurken ünlüler takımı yine kan kaybetti. Yarışmaya veda eden isim açıklandı.
Dokunulmazlık oyununda üst üste oyun kaybeden Ünlüler yine soluğu konseyde aldı. İlk eleme adayı Aşkım Burçe oldu. Pazar akşamı en çok oy almış olan Ersin, ele adayı olarak İrem'in adını söyledi. Mert ise Aycan'ı söyledi.
Söylenen isimler doğrultusunda eleme adayları Aşkım, İrem ve Aycan olarak belirlendi. Üç isimden adaya veda eden kişi İrem Akın oldu.
Ödül oyunu sırasında bench'te oturan Nisa'yı ise arı soktu. Arıya alerjisi olan Nisa'nın durumu kısa sürede herkesi paniklettirdi. Survivor'ın doktoru Metin Kuş acil müdahalede bulunarak Nisa'ya iğne yaparak durumun kötüleşmesini engelledi.