Survivor'da eleme gecesi heyecanı yaşandı! Yarışmaya veda eden...

VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Kader Konseyi'nde bu kez Gönüllüler takımına söz verildi. Yapılan oylamada Gönüllüler, Selen Görgüzel'in takımlarına katılmasını istemediklerini belirtti. Bu kararın ardından Selen Görgüzel, Survivor 2026'ya veda eden ilk yarışmacı oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Selen Görgüzel'in elenmesi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bazı izleyiciler kararı desteklerken, "Sen zaten neden geldin ki?" yorumları dikkat çekti.