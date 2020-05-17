Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte dokunulmazlığı kazanan takım

Oyun sırasında Yasin’in doktor raporu olduğu ve oynamayacağı açıklandı. Survivor Mert itiraz ederek "Hayır, biz kabul etmiyoruz onu" dedi. Yasin ise "Ne hayırı? Doktor raporu" var diyerek karşılık verdi. Mert bunun üzerine daha önce kendisi sakat olduğu için oyunda oynamadığı için Gönüllüler takımının kendisi için söylediklerini hatırlattı. Yasin ise bunun üzerine "Tamam ağlamayın oynayacağım" dedi.