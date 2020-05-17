Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte dokunulmazlığı kazanan takım
Survivor'da 16 Mayıs Cumartesi akşama ekrana gelen 78. bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kaybeden takımdan, SMS ve oylama ile iki eleme adayının çıkacağını duyurdu. İşte dokunulmazlığı kazanan takım..
Survivor 2020'de büyük finale doğru adım adım yaklaşılırken, rekabetin giderek arttığı ünlüler ve gönüllüler takımında dün akşam ekranlara gelen dokunulmazlık oyunu heyecanında kıran kırana bir mücadele yaşandı. İşte 78. bölümde yaşananlar...
Survivor'da dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Köfte-piyaz-pilav-şekerpare-kola ve dokunulmazlık oyunun birleştiği oyunda Nisa'nın geri dönüp parkurda yerini alması takım arkadaşlarında büyük bir mutluluk uyandırdı.
"Mert ve Yasin arasında gerginlik": Mert ve Yasin arasında yaşanan sakatlık tartışması ise gerginliğe neden oldu. Heyecanlı geçen mücadele sonunda Survivor dokunulmazlık ve ödül oyununu kazanan takım 10'a 4 gönüllüler takımı oldu. İyileşerek adaya geri dönen Nisa'nın performansı ise beğeni topladı.
Oyun sırasında Yasin’in doktor raporu olduğu ve oynamayacağı açıklandı. Survivor Mert itiraz ederek "Hayır, biz kabul etmiyoruz onu" dedi. Yasin ise "Ne hayırı? Doktor raporu" var diyerek karşılık verdi. Mert bunun üzerine daha önce kendisi sakat olduğu için oyunda oynamadığı için Gönüllüler takımının kendisi için söylediklerini hatırlattı. Yasin ise bunun üzerine "Tamam ağlamayın oynayacağım" dedi.