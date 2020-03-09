Survivor'da eleme adayı belli oldu Evrim ve Sercan'ın kavgası olay oldu
Survivor'da dokunulmazlık oyunu oynanırken Evrim'in Sercan'a söylediği sözler tartışma çıkardı. Survivor eleme adayları da belli oldu. Ünlüler takımı yine oyun kaybetti.
TV8 ekranlarında yayımlanan en heyecanlı yarışma Survivor 2020 tüm heyecanıyla seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Dün akşam yayımlanan Survivor'ın yeni bölümünde kıyasıya bir dokunulmazlık yarışması yaşandı. Yarışma esnasında ise Evrim'in Sercan'la kavgası olay oldu.
Ünlülüler ve Gönüllüler takımları arasında nefes kesen oyun sonrası haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllülerin kazandığı dokunulmazlık oyununun bitiminde ise Evrim'in Sercan'a söylediği sözler geceye damga vurdu.
Sercan'ın Evrim'e cevap vermesi de tartışmayı alevlendirdi. Gönüllüler takımının yarışmacıları Evrim'i sakinleştirmeye ve Sercan'ı uzaklaştırmaya çalıştı.
Dokunulmazlığı kutlayan Gönüllülerden Evrim bir anda Sercan'ın daha önce söylediği sözlere gönderme yaparak "Bugün de hantalların günüymüş mesela, yarın da hem kel hem fodulların günü olur" dedi.