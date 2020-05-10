Survivor'da eleme adayı belli oldu! Berkan Yasin ve Evrim arasında sert tartışma çıktı
Survivor 2020'de günler ilerledikçe gerginlikler de yavaş yavaş artmaya başladı. Bu hafta dokunulmazlık oyununa Yasin Obuz'un kovulması damga vurdu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından Berkan ise eleme adayı oldu.
Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunu ve erzak oyunu tek oyunda birleştirilirken, yarışma esnasında gönüllüler takımından Yasin Obuz'un arkadaşı Evrim'e bağırması Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı ve Yasin'i oyundan kovması geceye damga vurdu.
"Hemen çık git": Dokunulmazlık oyununda parkurda Yasin, puzzle’ı yanlış dizdi ve Evrim’den hatanın nerede olduğunu söylemesini istedi ancak Evrim kural hatası olacağı için söylemedi. Yasin’in oyun ardından Evrim’e bağırması Acun Ilıcalı'yı da kızdırdı. Acun Ilıcalı, “Yasin oyundan çık git. Hala bağırıyorsun. Hemen çık git” sözleriyle Yasin'i oyundan kovdu.
"Yasin Evrim'den özür diledi": Yasin Obuz, daha öncede benzer durumlar yaptığını kendini düzelttiğini, bu durumun Evrim’e karşı kişisel bir durumu olmadığını belirterek özür diledi. Ancak oyundan atılmasını ağır bir karar olduğunu söyledi.
"Yasin'i yerin dibine sokarım": Yasin’in ardından söz alan Evrim, Yasin’e destek olarak bunun oyunu kaybetmekten kaynaklanan bir üzüntü olduğunu belirterek art niyetli biri olmadığını söyledi.