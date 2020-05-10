Survivor'da eleme adayı belli oldu! Berkan Yasin ve Evrim arasında sert tartışma çıktı

"Yasin Evrim'den özür diledi": Yasin Obuz, daha öncede benzer durumlar yaptığını kendini düzelttiğini, bu durumun Evrim’e karşı kişisel bir durumu olmadığını belirterek özür diledi. Ancak oyundan atılmasını ağır bir karar olduğunu söyledi.