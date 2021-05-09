Survivor'da Dora'nın sözleri İsmail'i çıldırttı! Acun Ilıcalı müdahale etti: Bu adam delirir de...
TV8'de yayınlanan Survivor'un son bölümünde İsmail ve Dora arasında büyük gerginlik çıktı.
TV8'de yayınlanan 'Survivor 2021'de Melis Sezer'in elenmesinin ardından ünlülerde tek kadın yarışmacı kalınca, takımların yeniden kurulmasına karar verildi. 11 yarışmacı, 'kırmızı' ve 'mavi takım' şeklinde karıştırıldı.
Batuhan Karacakaya, Aleyna Çalışkan, İsmail Balaban, Aleyna Kalaycıoğlu ve Berkay Yuvakuran kırmızı takımda yer aldı. Mavi takım ise Sergen Bayar, Ayşe Yüksel, Yiğit Poyraz, Merve Aydın, Steven Salam ve Uğurtan Dora'dan oluştu.
Survivor'un dün akşamki bölümünde market oyunu ve dokunulmazlık oyunu oynandı.
Market oyununu 7-6 kırmızı takım kazanırken dokunulmazlık oyununu 10-8 mavi takım kazandı. Dokunulmazlık oyununda tansiyon oldukça yükseldi.