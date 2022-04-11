Survivor'da cinsel ilişki mastürbasyon regl tuvalet itirafları! Çaldığı yasaklı maddeyi Aleyna Kalaycıoğlu açıkladı
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla tv8 ekranlarında yayımlanan Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı.
Survivor yarışmasında ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, Bize Kaldı programında bomba açıklamalar yaptı.
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Gönüllüler takımında yer alan bir dönem yakın arkadaşı olan Ayşe Yüksel ile arası bozulan Aleyna Kalaycıoğlu eski dostunun kendisine zeytin dalı gönderdiğini öğrenince şaşırdı.
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Kalaycıoğlu "3 günlük dünya olduğunu Survivor'dan çıkınca mı anladı?" diyerek olay oldu.
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Aleyna Kalaycıoğlu "Hayatımda ilk defa asla barışmayacağım dediğim insanlar oldu ve Ayşe onlardan biri" ifadelerini kullandı.
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