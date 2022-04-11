BIST 2.433
DOLAR 14,73
EURO 16,07
ALTIN 925,51

Survivor'da cinsel ilişki mastürbasyon regl tuvalet itirafları! Çaldığı yasaklı maddeyi Aleyna Kalaycıoğlu açıkladı

Survivor'da cinsel ilişki mastürbasyon regl tuvalet itirafları! Çaldığı yasaklı maddeyi Aleyna Kalaycıoğlu açıkladı

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla tv8 ekranlarında yayımlanan Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı.

Survivor'da cinsel ilişki mastürbasyon regl tuvalet itirafları! Çaldığı yasaklı maddeyi Aleyna Kalaycıoğlu açıkladı

Survivor yarışmasında ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, Bize Kaldı programında bomba açıklamalar yaptı.

132
Survivor'da cinsel ilişki mastürbasyon regl tuvalet itirafları! Çaldığı yasaklı maddeyi Aleyna Kalaycıoğlu açıkladı

Gönüllüler takımında yer alan bir dönem yakın arkadaşı olan Ayşe Yüksel ile arası bozulan Aleyna Kalaycıoğlu eski dostunun kendisine zeytin dalı gönderdiğini öğrenince şaşırdı.

232
Survivor'da cinsel ilişki mastürbasyon regl tuvalet itirafları! Çaldığı yasaklı maddeyi Aleyna Kalaycıoğlu açıkladı

Kalaycıoğlu "3 günlük dünya olduğunu Survivor'dan çıkınca mı anladı?" diyerek olay oldu.

332
Survivor'da cinsel ilişki mastürbasyon regl tuvalet itirafları! Çaldığı yasaklı maddeyi Aleyna Kalaycıoğlu açıkladı

Aleyna Kalaycıoğlu "Hayatımda ilk defa asla barışmayacağım dediğim insanlar oldu ve Ayşe onlardan biri" ifadelerini kullandı.

432