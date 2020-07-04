Survivor'da büyük ödülü kim kazandı Sercan acılar içinde kıvrandı

Çekişmeli geçen mücadele skora da yansıdı ve 9-9 oldu. Bayrak yarışında ikiye iki bir mücadele yaşandı. Kırmızı takımda Berkan ile Barış, mavi takımda ise Sercan ile Yasin parkura çıktı. Bayrak yarışında ilk çıkanlar Barış ile Sercan oldu. Bu iki yarışmacıdan Sercan, parkuru ilk bitirip avantajı takımına kazandırdı. Atışlara önce başlayan Sercan, nefes nefese izlenen bu anlarda rakibine sayıyı vermedi. Skoru 10-9 yapan mavi takım, Survivor 2020'de iletişim oyununu kazanan takım oldu.