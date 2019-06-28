Survivor'da büyük finale son iki gün! İşte aylar süren maceranın finalisteri

Çok üzücü: Survivor'dan elenen Bora veda etmeden önce son konuşmasını yaptı. Çok üzüntülü olduğunu söyleyen Bora, "Yarım kalan bir hikaye oldu benim için. Belki yeniden yolum düşer buraya. Ama demek ki bir yerlerde yanlış yaptım. Elimden geldiğince savaştım. Doğrularımdan, ilkelerimden şaşmadım. Bu noktada veda etmek çok üzücü" ifadelerini kullandı.