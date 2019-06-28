Survivor'da büyük finale son iki gün! İşte aylar süren maceranın finalisteri
Yıllardır Acun Ilıcalı'nın önderliğinde yayınlanan Survivor, 2019 macerasının sonuna geldi. Peki finale son iki gün kala Türk ve Yunan yarışmacılardan kimler ayakta kaldı?
İlk bölümü 2005 yılında yayınlanan ve 14 yıldır da ekranların vazgeçilmezi haline gelen Survivor, 30 haziran akşamı final yapıyor. Yarışmanın finaline sayılı günler kala, önceki akşam yayınlanan bölümde elenen son isim belli oldu. Böylelikle finalistler de ortaya çıktı. Peki Survivor'ın son bölümünde kim elendi?
Survivor Türkiye-Yunanistan'ın ekranlara gelen 106'ncı bölümünde siyah ve beyaz takım yarışmacıları, son kez dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. İki takımın yarışmacıları da, final mücadelesine ortak olmak için dokunulmazlık oyununda müthiş bir mücadele gerçekleştirdi. Dokunulmazlığı siyah takım kazandı.
Veda eden son isim: Survivor Türkiye Yunanistan yüz altıncı bölümde dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımda Bora ve Okay eleme adayı olan isimler oldu. Toplu sms oylaması sonuçlarına göre, yarışmada performansıyla öne çıkan Bora elenen isim oldu. Okay ise finale yükseldi.
Çok üzücü: Survivor'dan elenen Bora veda etmeden önce son konuşmasını yaptı. Çok üzüntülü olduğunu söyleyen Bora, "Yarım kalan bir hikaye oldu benim için. Belki yeniden yolum düşer buraya. Ama demek ki bir yerlerde yanlış yaptım. Elimden geldiğince savaştım. Doğrularımdan, ilkelerimden şaşmadım. Bu noktada veda etmek çok üzücü" ifadelerini kullandı.