Survivor'da büyük final heyecanı! Şampiyon kim oldu Yusuf mu Seda mı?

Survivor 2019 şampiyonu kim olacak? sorusunun cevabı bu akşam yayınlanacak finalle bölümünde belli olacak. Survivor'da bu sene bir ilk imza atılmış ve Türkiye ile Yunanistan'da ortak yayın yapılmıştı. Türk ve Yunan yarışmacılar daha sonra beyaz ve siyah takımlarda yarıştı. Şubat ayında başlayan Survivor macerası 1 Temmuz akşamı final yapacakken. Türk yarışmacılardan finale yükselen Seda ile Yusuf için canlı yayında sms oylaması yapılacak.