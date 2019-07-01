Survivor'da büyük final heyecanı! Şampiyon kim oldu Yusuf mu Seda mı?
Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'da 5 aylık maceranın sonuna gelindi. Survivor 2019 büyük finali 1 Temmuz Pazartesi akşamı Bodrum'dan canlı yayınla ekranda olacak. Yarı finale çıkan dört yarışmacı arasından finale adını yazdıranlar ise Yusuf Karakaya ve Seda Ocak olurken gözler bu geceki büyük finalde
Survivor finalinde Yusuf ile Seda arasında sms oylaması yapılacak. Survivor şampiyonu ise oylama sonucuna göre belli olacak. Peki 2019 Survivor'ın şampiyonu kim olacak? Yusuf Karakaya mı Seda Ocak mı şampiyon oldu?
Survivor 2019 şampiyonu kim olacak? sorusunun cevabı bu akşam yayınlanacak finalle bölümünde belli olacak. Survivor'da bu sene bir ilk imza atılmış ve Türkiye ile Yunanistan'da ortak yayın yapılmıştı. Türk ve Yunan yarışmacılar daha sonra beyaz ve siyah takımlarda yarıştı. Şubat ayında başlayan Survivor macerası 1 Temmuz akşamı final yapacakken. Türk yarışmacılardan finale yükselen Seda ile Yusuf için canlı yayında sms oylaması yapılacak.
Acun Medya, Survivor 2019'da yer alan birçok yarışmacı ile röportaj yaptı. Hikmet, Hakan Kanık ve Sude Burcu; Seda ismini verirken Kaan Güvenilir, Kader Karakaya, Melisa Emirbayer ve Ecem Onaran "Yusuf" dedi. Büşra Yalçın ise hem Seda hem de Yusuf'un ismini verdi.
Yarı finalde kim elendi:
Survivor yarı finalde iki defa sms oylaması yapıldı. Yarı finale kalan Emre, Seda, Yusuf ve Okay arasından iki isim veda etti. Emre ilk elenen yarışmacı olurken, Okay ise son oylamada yarışmaya veda etti.