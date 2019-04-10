Survivor'da bu hafta veda isim herkesi şaşırttı. İşte adaya veda eden isim
Survivor kim elendi, kim gitti? Soruları cevabını buldu.. Survivor son bölümünde Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları önce sembol ödülü daha sonra ise araba ödülü için kıyasıya mücadele etti. Survivor'da ada konseyinde en az oyu alan Türk Melisa adaya veda etti. İşte, 9 Nisan Survivor son bölümde yaşananlar...
Survivor Türkiye Yunanistan kırk ikinci bölümde gerçekleşen ada konseyinde siyah takımda bulunan Türk yarışmacılar ilk eleme adaylarını belirlemişti. Yapılan oylama sonucunda Sude ilk eleme adayı olmuştu
Siyah takımda bulunan Yunan yarışmacılar ikinci eleme adayı için Melisa'yı seçtiler.
Survivor'da araba ödülünü bu hafta kim kazandı?:
Survivor Türkiye Yunanistan araba oyununda mücadele eden siyah ve beyaz takım yarışmacıları araba ödülünü kazanmak için rakamların yazılı olduğu panodaki renkleri bilmek için tahmin yürüttüler.
Final etabında araba ödülü için Kyrikos ve Nikos yarıştı. En iyi tahmini yapan yarışmacı Kyrikos oldu ve araba ödülünün sahibi oldu.
Survivor'da sembol oyununu kim kazandı: Survivor'da yarışmacılar sembol oyunu için kıyasıya mücadele ettiler. Atışlarda başarılı olan yarışmacılar sembol oyununu kazandılar. Bu hafta Survivor Sembol oyunu kazananı erkeklerde Hikmet, kadınlarda ise Sabriye oldu.
Survivor'da 9 Nisan'da kim elendi?: Sorusunun cevabı belli oldu. Survivor'da dokunulmazlık ödülü kaybeden Türk takımından bir kişi elendi. Eleme potasında ise Sude ve Melisa vardı. Halk oylamasında en düşük oyu alıp yarışmaya veda eden kişi ise, Melisa oldu.
Peki kimdir bu Melisa, kaç yaşında nereli?