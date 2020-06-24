Survivor'da bu hafta kim elendi? (23 Haziran 2020)

Adaya veda eden isim belli oldu

Survivor’da elenen kim oldu sorusu binlerce izleyici tarafından merak edilirken yarışmanın 23 Haziran Salı akşamı yayınlanan bölümünde yeniden konsey toplandı. Eleme potasında mücadele eden isimler Sercan, Nisa ve Evrim oldu.