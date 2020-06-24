Survivor'da bu hafta kim elendi? (23 Haziran 2020)
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da elenen isim belli oldu. Final için geri sayımın başladığı yarışmada heyecan ve gerilim her geçen gün biraz daha artmaya başladı. Bu hafta eleme potasında mücadele eden isimler Sercan, Nisa ve Evrim oldu. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı Survivor'da elenen isim, Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki, Survivor'da bu hafta kim elendi? İşte 23 Haziran Salı akşamı yaşananlar...
Survivor’da bu haftaki eleme konseyiyle yarışmanın izleyicilerini ekran başına kilitledi. TV8 ekranlarında yaklaşık 4 ay önce yeni sezona başlayan yarışmada sona doğru yaklaşılırken bu sene kimin kazanacağı merak konusu oldu.
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Oynanan dokunulmazlık oyunları sonucunda Sercan, Evrim ve Nisa eleme potasına gönderildi.
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Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Survivor’ın 23 Haziran Salı akşamı yayınlanan bölümünde adaya veda eden ismi belli oldu. İşte bu hafta Survivor'da elenen isim...
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Adaya veda eden isim belli oldu
Survivor’da elenen kim oldu sorusu binlerce izleyici tarafından merak edilirken yarışmanın 23 Haziran Salı akşamı yayınlanan bölümünde yeniden konsey toplandı. Eleme potasında mücadele eden isimler Sercan, Nisa ve Evrim oldu.
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