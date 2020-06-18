Survivor'da Barış Murat Yağcı hayat hikayesini anlattı Elif itirafı bomba
TV8 kanalında yayımlanan, Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasının favori ismi Barış Murat Yağcı, kendisi, Elif ve Cemal Can hakkında söyledikleriyle gündeme geldi.
Survivor'ın son bölümüne dün yarışmacıların birbirleri hakkında söyledikleri damga vurdu. Barış Murat Yağcı'nın ise diğer yarışmacılardan çok kendisi hakkında söyledikleri geceye damga vurdu. Zaman zaman sessiz kaldığı için eleştirilen ve bu nedenle arkadaşları tarafından tepki gören Barış, hayat hikayesini enine boyuna şu sözlerle anlattı:
"İnsanlara kolay güvenebilen, kolay açılabilen biri değilim" diyen Barış Murat Yağcı açıklamasında şunları söyledi: Daha önce yaşadığım birkaç olay vardı.''
''Basketbolu bırakma sebebim yaşadığım bir sağlık sorunuydu. Bir daha hayatım boyunca bir şey yapamayacağımı düşündüm. Sonrasında modellik yapmak için yurt dışına çıkmıştım, üç sene yurt dışında yaşadım.''
''Yurt dışında yaşadığım süreçte annem 4 kere kansere yakalandı ve her defasında bunu yenmeyi başardı. Türkiye'ye temelli dönüş yapmak zorunda kaldım.''