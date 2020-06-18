Survivor'da Barış Murat Yağcı hayat hikayesini anlattı Elif itirafı bomba

Survivor'ın son bölümüne dün yarışmacıların birbirleri hakkında söyledikleri damga vurdu. Barış Murat Yağcı'nın ise diğer yarışmacılardan çok kendisi hakkında söyledikleri geceye damga vurdu. Zaman zaman sessiz kaldığı için eleştirilen ve bu nedenle arkadaşları tarafından tepki gören Barış, hayat hikayesini enine boyuna şu sözlerle anlattı: