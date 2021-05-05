Survivor'da bakın kim elendi takım arkadaşları potaya koymuştu
Survivor'da takım arkadaşlarının potaya koyduğu isim adaya veda etti. SMS sıralaması bu hafta da şaşırtmadı.
Gönüllüler ve ünlüler takımlarının kıyasıya yarıştığı Survivor'da heyecan zirveye tırmanmaya başladı. Finale adım adım yaklaşan yarışmada dün akşam ise eleme heyecanı vardı.
İlgiyle izlenen programda bir isim yine adaya veda etmek zorunda kaldı. Ünlüler takımındaki yarışmacıların potaya yolladığı arkadaşları Survivor'a veda etti.
Eleme adaylarının belli olmasından sonra Survivor'a veda eden isim Melis oldu.
Melis yaptığı açıklamada, "Buraya kadarmış. Destekleyen herkese teşekkür ederim. Buraya kadar gelebilmek de bir başarı" ifadelerinde bulundu.