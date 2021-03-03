Survivor'da bakın kim elendi geldiği gibi gitti SMS birincisi başını yaktı
Survivor'da dün akşam 4 eleme adayı da adaya veda etme şüphesiyle tedirgin zamanlar geçirdi. SMS birincilerinden biri elenen ismi belirledi.
Geçtiğimiz haftalarda art arda dokunulmazlık oyunu kaybeden ünlüler takımı bu hafta ise durumu eşitledi. Dokunulmazlık oyunlarının birini gönüllüler takımı, diğerini ise ünlüler kazanmayı başardı. Survivor konseylerinde yapılan oylamalarla ilk iki aday belli olmuştu.
Survivor son bölümde ise sms birincileri diğer eleme adaylarını açıkladı. Dört yarışmacı arasında en az oyu alan isim ise Survivor'a veda etti. Ünlüler takımının SMS birincisi Batuhan oldu. Gönüllüler takımı SMS birincisi ise Ayşe Yüksel oldu. Gönüllülerde Ayşe, haftalardır sms birincisi olan Poyraz'ı geçmeyi başardı ve herkesi şaşırttı. Gönüllülerde sms birincisi olan Ayşe adı açıklandığında büyük şaşkınlık yaşadı.
Ayşe "Gerçekten büyük mutluluk duydum. Hiç beklemiyordum. Oy veren herkese teşekkürler" sözleriyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi.
Survivor'da gönüllüler takımında sms oylamasında Ayşe birinci olurken, Poyraz ikinci, Dora ise üçüncü sırada yer aladı.