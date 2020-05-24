Survivor'da Aycan Acun Ilıcalı'yı sahaya serdi futbol maçı öncesi mesajını verdi
Survivor 2020 futbol maçında Aycan, Acun Ilıcalı ile omuz omuza mücadele esnasında sahaya serdi. Maç öncesinde ise Aycan, Acun Medya Takımı'na mesajını önceden vermişti.
TV8 ekranlarına ve Ramazan Bayramı'na Survivor programı damga vuracak. Acun Ilıcalı'nın rekor hedeflediği, birbirinden sürprizli Bayram programında Survivor resmen şenlendi. Bu akşam yayımlanacak olan Survivor'ın yeni bölüm fragmanı bile herkesi heyecanlandırmaya yetti.
Acun Medya ve Survivor yarışmacıları arasında yapılan futbol maçıyla başlayan fragmanda Aycan'ın maç öncesi Acun Medya'ya sözleri çok konuşuldu. Survivor Aycan, mesajını önceden net olarak verdi.
Çekişmeli bir futbol maçı öncesinde Sercan'ın Esat'a yükleneceğini söylemesinin ardından Aycan da merakla beklenen futbol maçı öncesinde rakip takıma iddialı mesajlar gönderdi.
Aycan, ''Size bir mesajım var. Biraz sahada iyi durun ki sarsılmayın'' sözlerini kullandı. Ardından ise fragmanda Aycan'ın, Acun Ilıcalı ile omuz omuza mücadelesi dikkat çekti.