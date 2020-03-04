Survivor'da aşk bombası! Emrah'ın oğlu Tayfun ve Nisa'yı herkes konuşuyor

Survivor'ın yeni sezonunda dikkat çeken isimlerden biri olan Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, babasına dair açıklamalarıyla çok konuşulmaya devam ediyordu ki adı bir aşk dedikodusuna karıştı. Adada takım arakadaşı Survivor Nisa ile yakınlaşması olay oldu.