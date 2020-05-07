Survivor'da Anneler Günü ödül oyununu kim kazandı? Aycan'dan Mert'e olay sözler
Survivor 2020'nin 6 Mayıs Çarşamba günü ekranlara gelen bölümde ödül ve sembol oyunu heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı kazanan takımın annelerine birer karat tek taş yüzük hediye edileceğini açıkladı.
Survivor'ın dün ekranlara gelen yeni bölümünde Acun Ilıcalı'dan yarışmacı adaylara çok anlamlı bir sürpriz geldi. Ödül oyununda kazanan takımın yarışmacılarının annelerine 'Anneler Günü için pırlanta' hediye edileceğini söyledi. Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte Survivor yarışmacıları anneleri için parkurda savaş verdi.
Survivor'da kazanan takımın annelerine birer karat tektaş pırlanta hediye edildi. Survivor 2020 yarışmacıları büyük anlamı olan Anneler Günü ödülü için mücadele etti. Gözleri bağlı bir şekilde yarışan yarışmacılar, parkurda zorlu anlar yaşadı.
"Ödülü gönüllüler kazandı": Nefes kesen mücadelenin ardından tektaş oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.
"Sembol oyunu kazananları kim oldu?": Survivor yeni bölümünde yarışmacılar yeni bireysel sembol oyununda karşı karşıya geldi. Kadınlar ve erkekler arasında ayrı ayrı oynanan Survivor sembol oyunu yine heyecanlı anlara neden oldu.