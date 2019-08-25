Survivor'da Anıl Tetik'in zor anları kız arkadaşlarıyla 8 kişi araca binmeye çalıştı

Son olarak TRT ekranlarında yayınlanan Tek Yürek dizisinde rol alan Anıl Tetik, geçtiğimiz gün bir arkadaş grubuyla görüntülendi. Bebek'te yemek yedikten sonra geç saatlere kadar arkadaşlarıyla sohbet eden Tetik, arabaya bindiği anda ise zor anlar yaşadı.