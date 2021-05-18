Survivor'da Aleyna Kalaycıoğlu'nun engelli kardeşi için Acun Ilıcalı bakın ne yaptı
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi Cansu için inisiyatif kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Survivor yarışmasında Acun Ilıcalı, büyük bir sürpriz patlattı. Ilıcalı, her bir Survivor yarışmacısının ailesinden bir kişiyi Dominik'e getirdi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise annesini ve engelli kardeşini Cansu Kalaycıoğlu'nu Dominik'te ağırladı.
Survivor'da aylardır ailelerinden uzak kalan yarışmacılar, en anlamlı ödül olan 'aile ödülü' oyununda iki gün boyunca mücadele etti. Finali Dominik'ten canlı olarak yayınlanan ödül oyununu mavi takım kazandı.
Oyunu kazanan mavi takım yarışmacıları, aileleriyle yemek yeme şansı elde etti. Kaybeden kırmızı takım ise aileleriyle 3'er dakikalık görüşme yapabilecekti.
İki etaptan yapılan aile ödülü öncesi Dominik'e gelen aileleriyle görüşen yarışmacılardan kırmızı takımdan Aleyna ile kardeşi Cansu'nun buluştuğu anlar izleyicileri gözyaşlarına boğmuştu.