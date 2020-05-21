Survivor'da adalar birleşti! Yunus Emre'nin gönüllüler için yaptığı şok etti

Finale yaklaşılan her hafta heyecanın giderek arttığı Survivor 2020'de Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada iki takımın artık aynı adada ve kampta buluşacaklarını açıkladı. Ilıcalı'nın bu yeni kararı her iki takımın yarışmacıları tarafından çok konuşuldu.