Survivor'da adalar birleşti! Yunus Emre'nin gönüllüler için yaptığı şok etti
Survivor'da uzun zamandır beklenen adalar birleşmesi gerçekleşti. Gönüllüler takımı daha büyük ve ferah olan kampına yerleşti.
Finale yaklaşılan her hafta heyecanın giderek arttığı Survivor 2020'de Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada iki takımın artık aynı adada ve kampta buluşacaklarını açıkladı. Ilıcalı'nın bu yeni kararı her iki takımın yarışmacıları tarafından çok konuşuldu.
Survivor'ın yeni bölümünde beklenen an geldi ve ünlüler ve gönülllülerin kamp alanları birleşti. Yarışmanın kalan kısmında artık ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları, aynı yerde Survivor hayatlarını sürdürecek.
"Sıcak bir şekilde karşılandılar": Ünlüler takımının kaldığı kamp alanının daha geniş olması nedeniyle gönüllüler takımı bu alana taşındı.
Gönüllüler yarışmacıları Survivor'ın ilk gününden bu yana kaldıkları yere son kez bakıp, eşyalarını da toplayarak ünlüler takımının yanına gitti. Ünlüler yarışmacıları gönüllüleri sıcak bir şekilde karşıladı.