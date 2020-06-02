Survivor'da Acun Ilıcalı Yunus Emre'yi ihraç etti! Lüks malikanenin sahibi belli oldu

Oyun sonrasında Yunus Emre'yi ciddi bir şekilde uyaran Acun Ilıcalı, "Sen burada bir daha küfür kullanırsan çok ciddi yaptırım uygulayacağım sana. Senin ağzından küfür çıkamaz ama sen bunu çok ciddi alışkanlık haline getirdin. Bizde küfür yok. Sen hakaret ediyorsun. Sen kötü kelimeler kullanıyorsun. Senin bundan sonra kötü kelime kullanma hakkın yok. Berkan'ın sana karşı sinirlenmesi normal. Sana yaklaşılmıyor mu?" dedi.