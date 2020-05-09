Survivor'da Acun Ilıcalı Yasin'i kovdu Evrim'e bağırması son damla oldu
Survivor 2020'de finale doğru gerginlik artıyor. Yasin'in Evrim'e bağırdığını duyan Acun Ilıcalı'nın tepesi attı, Yasin'i oyundan kovdu.
Survivor 2020'nin 70. bölümü, dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlk olarak ödül oyununda avantaj sağlamak için bayrak yarışı yapıldı. Oyun öncesinde oynanan avantaj oyunu için iki takımdan ikişer kadın ve erkek yarışmacı seçildi. Son atışı bir türlü yapamayan Ünlüler takımını, Gönüllüler Takımı art arda dört isabetli atışla yenmeyi başardı. Böylece Survivor’da avantaj oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.
Finale doğru ilerleyen Survivor'da bu esnada yarışmacılar arasında gerginlik giderek artıyor. Ersin ile Ardahan eşleşmesinde oyun sırasında Sercan, gönüllüler takımından Survivor Ardahan'a "Şaklabanlık yapma" diyerek sataşması geceye damga vurdu. Sercan'ın sözlerine oldukça sinirlenen Ardahan ise karşılık vererek "Sen kendine baksana" dedi.
Gönüllüler 3-2 öndeyken Elif ile Nisa'nın parkurdaki mücadelesi oyunun kaderini belirledi. Ünlüler takımından Elif, geriden geldiği oyunda dört atıştan üçünü kazanınca, Ünlüler öne geçti.
Sercan Cemal Can eşleşmesinde ise Sercan kural hatası yaptı. Survivor Sercan'ın yaptığı hatayla Cemal Can sayıyı kaptı. Heyecanlı geçen çekişme sonunda Survivor 70. bölüm ödül oyununu 10'a 8 Gönüllüler Takımı kazanmış oldu.