Survivor'da Acun Ilıcalı ve Evrim Nisa arasında nefes kesen maç! Şoka uğradılar

Voleybolcu olan Nisa ise geçen hafta Acun Ilıcalı'nın takımında yer almıştı. Ancak Nisa ve Evrim bu hafta aynı takımda olmak istediğini belirtince ortaya büyük bir iddia çıktı. Ilıcalı karşı takımın kazanması halinde destekleyenlere 2 katı yemek ödülü vereceğini açıkladı.