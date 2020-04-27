Survivor'da Acun Ilıcalı Aycan'ın şifresini çözdü! İkinci eleme adayı belli oldu

"Dokunulmazlığı kim kazandı?": Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen ünlüler ile gönüllüler takımları arasında başa baş geçen mücadelenin son anlarında durum 9-8’e kadar geldi. Gönüllüler durumu 9-9’a taşıyamadı ve dokunulmazlığı kazanan takım Elif’in başarılı atışlarıyla 10’a 8 ünlüler oldu.