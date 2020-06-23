Survivor'da 3. eleme adayı belli oldu! Sercan'ın Nisa itirafları geceye damga vurdu
TV8'de ekranlara gelen Survivor 2020'de 3. dokunulmazlığı kazanan belli oldu. Konseye ise Sercan Yıldırım ve Nisa arasındaki polemik damga vurdu.
Survivor 2020'de 22 Haziran Pazartesi akşamı gelen yeni bölümde 3. dokunulmazlığı kazanan ve 3. eleme adayı belli oldu. Çeyrek final yarışmacıları Evrim, Yasin, Nisa, Cemal Can, Elif, Barış, Berkan ve Sercan arasında bireysel dokunulmazlık rekabeti başladı.
Survivor'da 115. bölümünde yarışmacılar, 3. bireysel dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. İlk olarak sıralamayı oluşturmak için parkurda tekli olarak süreye karşı yarıştılar. Süre sıralamasında birinci Nisa olurken son sırada Elif yer aldı. Bu sıralamaya göre Nisa – Elif, Cemal Can – Evrim, Yasin – Sercan, Berkan – Barış eşleşmesi oldu.
Bu karşılaşmalardan sonra yarı finalde Nisa – Berkan, Yasin – Cemal Can eşleşmesi oluştu. Finale kalan isimler ise Cemal Can ve Nisa oldu.
"Cemal Can bu hafta ikinci kez kazandı": İki yarışmacı arasında geçen mücadele sonunda Survivor’da dokunulmazlığı kazanan Cemal Can oldu. Böylece Cemal Can, bu hafta ikinci kez dokunulmazlığı kazanmış oldu.