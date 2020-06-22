Survivor'da 2. dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları belli oldu

Survivor 2020'de çeyrek finale kalan Evrim, Yasin, Nisa, Cemal Can, Elif, Barış, Berkan ve Sercan arasında bireysel dokunulmazlık rekabeti başladı. Çeyrek final ile birlikte değişen eleme sistemine göre dokunulmazlık için bireysel mücadele veren yarışmacılar, parkuru en iyi derecede tamamlamaya çalıştı.