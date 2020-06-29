Survivor'da 2. dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayından sert sözler
Survivor'ın dün akşam ki ekranlara gelen yeni bölümünde ada konseyi heyecanı yaşandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı 2. eleme adayını potaya gönderdi.
Dominik'te son yediye kalan Survivor yarışmacıları kıran kırana bir mücadele içerisine girdiler. 28 Haziran Pazar günü ekranlara gelen 121. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.
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"Survivor'da Sercan rüzgarı esti": Survivor'da bu hafta 1. dokunulmazlık oyununu Sercan Yıldırım kazanmıştı. Survivor son bölümde Berkan ile finale kalan Sercan, 2. dokunulmazlığı da kazanmayı başardı.
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"Eleme adayları kimler oldu?": Survivor 2020'de ilk dokunulmazlığı kazanan Sercan Yıldırım eleme adayı olarak Berkan'ın ismini söylemişti.
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İkinci dokunulmazlık sonrasında ise yine kazanan isim olan Sercan, bu defa geçen hafta da ismini söylediği Nisa'yı yeniden eleme adayı olarak gösterdi.
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