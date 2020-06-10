Survivor'a veda eden yarışmacı kim oldu? Elenmesiyle herkesi şoke etti
Survivor 2020'nin 102. bölümünde ada konseyinde eleme heyecanı yaşandı. Mavi ve Kırmızı takımların eleme adayları belirlendikten sonra Acun Ilıcalı SMS sonuçlarını açıkladı.
Survivor çekimleri için gittiği Dominik'te dünyayı etkisi altına alan korona salgını dolayısıyla birkaç aydır mahsur kalan Acun Ilıcalı, 9 Haziran Salı günü ekranlara gelen Survivor'ın 102. bölümüne İstanbul'dan katıldı. Adada yeni dönemde oluşturulan mavi ve kırmızı takımlar sonrası ilk eleme gerçekleşmiş oldu.
"SMS birincileri belli oldu": Survivor'da geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar akşamları yapılan SMS oylamalarında en yüksek oyları alan isimleri Acun Ilıcalı açıkladı.
Acun Ilıcalı, sms oylamasında mavi takımda Cemal Can ve ardından Nisa'nın en yüksek oyları alan yarışmacılar olduğunu açıkladı. Kırmızı takımda ise SMS birincisi Barış olurken, ikinci Sercan oldu.
"Survivor'da eleme adayları belli oldu": Survivor'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden kırmızı ve mavi takımlardan ilk eleme adayları Cemal Can ve Barış oldu ancak SMS oylamasında Cemal Can ve Barış'ın birinci çıkmasıyla adaylıkları düşmüş oldu.