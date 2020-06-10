Survivor'a veda eden yarışmacı kim oldu? Elenmesiyle herkesi şoke etti

"Survivor'da eleme adayları belli oldu": Survivor'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden kırmızı ve mavi takımlardan ilk eleme adayları Cemal Can ve Barış oldu ancak SMS oylamasında Cemal Can ve Barış'ın birinci çıkmasıyla adaylıkları düşmüş oldu.