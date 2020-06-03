Survivor'a veda eden belli oldu! Doktor Metin Kuş geceye damga vurdu
Survivor'da 2 Haziran Salı günü ekrana gelen 95. bölümünde eleme konseyi heyecanı yaşandı. İletişim ödülü oyununda ise gözyaşlarına boğulan Cemal Can'ın yardımına doktor Metin Kuş yetişti.
Survivor'da bayram haftası nedeniyle eleme heyecanı yaşanmadı ve iki hafta üst üste 4 dokunulmazlık oyunu birden yaşandı. İki hafta içinde oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımındaki dört isimde eleme potasına girdi.
"Survivor'dan kim elendi?": Geçtiğimiz Pazar günü yapılan sms oylamasının sonucunu Acun Ilıcalı, Salı akşamı ekrana gelen bölümde açıkladı. Ünlüler takımı yarışmacıları oylama sonucunu el ele tutuşarak bekledi.
"Aycan adaya veda etti": Survivor'da elemeye kalan 4 yarışmacı arasında sms oylamasında en az oyu alan Aycan Yanaç bu hafta elenen isim oldu. Böylece Aycan'ın Survivor macerası 95. bölümde sona erdi.
Survivor'dan elenen Aycan Yanaç, daha önceki haftalarda sms oylamasında ilk sıralarda yer almıştı. Aycan'ın elenmesinin ardından konuşan Acun Ilıcalı ise şunları kaydetti: