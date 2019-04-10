Survivor'a hile karıştı Acun Ilıcalı'dan kural ihlali yapan 4 kişiye flaş karar

Yayınlanan 44. bölümüyle büyük bir heyecana sahne olan Survivor'da adaya veda eden isim belli olurken, ada konseyine damga vuran olay, Yusuf, Okay, Büşra ve Melisa'nın yaptığı kural ihlali oldu. Ilıcalı, iletişim konusunda ihlal yapan Türk yarışmacıları uyarırken, nasıl bir ihlal yapıldığını şu sözlerle açıkladı: